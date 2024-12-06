Alcaldía de San Francisco reinaugura nueva sede deI Instituto Público Municipal de Deporte

El alcalde Gustavo Fernández, acompañado por su equipo de gobierno, reinauguró la sede del Instituto Municipal del Deporte (Imdep), ubicado en el Complejo deportivo Dimas Piña, en el sector Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa.

El ejecutivo municipal de la mano del Imdep, cumplen con la palabra empeñada de reacondicionar estos espacios, que permitirán la planificación y ejecución de eventos deportivos en el municipio San Francisco. Así como ofrecerá atención directa e integral a los atletas, las academias y clubes del municipio.

El alcalde Gustavo Fernández, en el acto de inauguración, agradeció a quienes hicieron posible este logro. "Le doy gracias a Dios de verdad, porque éste es un lugar emblemático, de la parroquia Francisco Ochoa, y del deporte, donde no sólo funcionará esta institución, sino también la Secretaría Parroquial, que es un apéndice del gobierno municipal”, expresó.

Gerardo Muñoz, presidente del Instituto Público Municipal de Deporte de San Francisco destacó “no hay nada mejor que agradecer siempre la oportunidad, nosotros llegamos acá un 21 de noviembre, y la primera sede que visitamos fue la del Estadio Ordesima, ya que aquí comenzamos a jugar béisbol, cuando las pequeñas ligas de Sierra Maestra, funcionaban acá al lado. Gracias a la comunidad deportiva por la oportunidad de funcionar en estas instalaciones".

“Que más que en este sitio tan emblemático para el fútbol campo, el softbol, el kikimbol y para el deporte por su cancha de usos múltiples” expresó Muñoz según quien, están pendientes con el Registro Nacional de Clubes, que el próximo año, aseguró, debe arrancar desde esta nueva sede.

De igual forma en esta misma sede del Deporte, ahora en Sierra Maestra, los interesados podrán tramitar la participación en la selección para la condecoración Orden al Mérito Deportivo Ramón Monzant, en su única clase, donde se elegirá el atleta del año.

El mandatario municipal manifestó que San Francisco se enrumba no solo a ser la fuerza económica, sino también la fuerza deportiva del Zulia.

