Alcaldía entrega proyecto de vialidad y recupera cancha deportiva en el sector Buena Vista

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal (DIM) y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDEPREC), rehabilitaron dos espacios.

En materia de vialidad, la municipalidad entregó el reasfaltado, demarcación, señalización e iluminación de la doble vía de la calle 93. El trabajo consistió en 1100 toneladas de asfalto, aplicadas sobre 1 kilómetro de vía para beneficio de más de 8 mil marabinos y en la ruta de transporte Buena Vista, así lo señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo.

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

“Culminamos la recuperación de la calle 93, un proyecto que tomó un tiempo de ejecución de aproximadamente un mes y donde colocamos 1.100 toneladas de asfalto, desde la circunvalación 2 hasta la calle 92 de Buena Vista, parroquia Cacique Mara”, señaló Romero.

Posteriormente, entregó restaurada la cancha deportiva Buena Vista, cuya recuperación incluyó la instalación de reflectores, la recuperación del cercado, las paredes, la pintura de la cerca perimetral, las áreas verdes, la actualización de la demarcación de la cancha, la sustitución de tableros, mallas y aros de baloncesto y voleibol, y la entrega de material deportivo.

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

El Alcalde encargado estuvo acompañado durante el acto de entrega por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero; la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, Iraida Villasmil; el alcalde del municipio Baralt, Ramón Bracho y demás directores de las distintas dependencias municipales.

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

“Doy gracias por el apoyo, el acompañamiento que han tenido con la gestión que iniciamos en el 2021 con nuestro alcalde Rafael Ramírez y que hoy continuamos. Desde aquí quiero enviar un mensaje de unidad de todo el equipo de la Gobernación y en la Alcaldía que seguirá trabajando por toda la gente de este municipio de Maracaibo y de todo el Estado Zulia”, concluyó Romero.

Wilinton Argote, presidente de IMDEPREC, precisó que el espacio no recibía mantenimiento desde hace 8 años, y que en este espacio quedó instalada la escuela de iniciación de voleibol Ubaldina Herrera, donde actualmente están matriculadas 60 niñas.

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

“Completamos la recuperación general de este espacio alternativo para nuestros niños y jóvenes para que puedan recrearse a través de la actividad física. A través del Instituto Municipal del Deporte logramos cristalizar este nuevo sueño, vienen nuevos retos, vienen nuevas canchas y nuestro objetivo es establecer este año, una cancha en cada parroquia”.

Durante la inauguración, las autoridades disfrutaron de las exhibiciones realizadas por más de 120 niños de las escuelas deportivas municipales en las disciplinas de: boxeo, gimnasia, fútbol sala, karate y voleibol.

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Foto: cortesía Alcaldía de Maracaibo

Lee también: Alcaldía de Maracaibo desplegó casi mil jornadas sociales durante 2024

Noticia al Día/Nota de prensa