Alcaldía rehabilita la plaza Hercilia Sandoval en Cristo de Aranza

Entregada la cuarta plaza recuperada por parte de la Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR) en lo que va de 2025.

Al menos 160 personas de la Fundación Mendoza, de la parroquia Cristo de Aranza, desde el 5 de febrero disfrutan de los espacios de plaza Hercilia Sandoval, luego de los trabajos ejecutados por la municipalidad en los tres mil 100 metros cuadrados de esta área.

Foto: Cortesía

Durante la inauguración, Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, destacó que la intervención de las plazas continuará en las 18 parroquias durante todo este año.

Foto: Cortesía

“A la plaza Hercilia Sandoval la intervenimos completa porque teniendo estos espacios bien iluminados es una señal de vida, desarrollo y de progreso”.

Foto: Cortesía

Eudu García, director de SEDEPAR, detalló que la intervención contó con la instalación del sistema de iluminación, mantenimiento correctivo de equipos biosaludable, reemplazo de 10 metros de cerca perimetral de ciclón, pintura en general, colocación de grama artificial y el remozamiento de paisajismo, entre otros.

Foto: Cortesía

"Me siento orgulloso de formar parte de obras como esta, que rescata espacios y los pone al servicio de los marabinos para que sean disfrutados en familia. Esta es la cuarta plaza recuperada y entregada en un lapso de tres semanas gracias al arduo trabajo de todo un equipo responsable y comprometido”, recalcó García.

Foto: Cortesía

Jennifer Troconiz, gerente de proyecto de SEDEPAR, reiteró que la plaza Hercilia Sandoval quedó funcionando perfectamente. “Este es el cuarto espacio limpio, con luminarias y parque infantil activo para garantizar su uso y funcionamiento”. Ana Sulbarán, ama de casa de 77 años, consideró que la recuperación de las plazas es una bendición de Dios.

Foto: Cortesía

“Nos llena de emoción ver la plaza como está ahora, bella, limpia y cuidada para que nuestros nietos vengan a jugar en ella”. Emilio López, de 62 años, expresó sorpresa por la rapidez y coordinación que vio en los trabajos realizados.

"Ahora podemos disfrutar plenamente de ella, pasar una tarde diferente”, recalcó López.

Comunicaciones SEDEPAR / Alcaldía de Maracaibo