Alcaldía restablece suministro de gas en edificio Río Torondoy de Lago Azul

Los equipos de SAGAS realizaron un arduo trabajo en dos días para completar la corrección de un escape, así como el mantenimiento y servicio en la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 32 milímetros.

64 apartamentos del edificio Río Torondoy, de la urbanización Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, recuperaron el servicio de gas doméstico, tras labores ejecutadas por la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (SAGAS).

Los equipos del SAGAS durante dos días de trabajo completaron la corrección de un escape, así como el mantenimiento y servicio en la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 32 milímetros, dando fin a más de 6 años de padecimiento de los habitantes de este inmueble.

“Con esta situación lo que hacía era cocinar en cocina eléctrica, porque me llegaba poca intensidad de gas”, declaró el señor Dagoberto Chirinos, habitante del edificio desde hace tres décadas.

En total más de 100 familias se vieron beneficiadas con este restablecimiento y destacaron lo gratificante que resultó poder cocinar los alimentos en menor tiempo, utilizar la máxima capacidad de la cocina, contar con una “buena llama”.

Magaly de Zambrano, habitante del Río Torondoy, llevaba años sin poder cocinar con comodidad y calidad. Mientras hacía los espaguetis para el almuerzo, comentó: “hace más de seis años que la pasta me quedaba remojada, ahora qué felicidad tengo de poder cocinarla bien”.

“Con la felicidad que tengo ahorita, me provoca hasta remodelar la cocina”, puntualizó entre alegría Zambrano.

