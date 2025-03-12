Alcaldía tapó 360 huecos en nueve parroquias de Maracaibo

El Plan Rápido de Bacheo 2025, implementado por la Alcaldía de Maracaibo, a través la Dirección de Ingeniería Municipal (DIM) llevó soluciones de vialidad a la calle 92 del barrio San Jose, ubicado en el sector Los Postes Negros, parroquia Cacique Mara.

25 baches y 500 metros habilitados por la dirección fue el resultado de los trabajos realizados por la brigada de bacheo en esta calle adyacente a la avenida 32 La Limpia.

El alcalde encargado del municipio Maracaibo, Adrián Romero Martínez, supervisó los avances acompañados por el concejal Daniel Ponne, Luis Labarca, director general de Infraestructura y Carlo Guanipa, director de Ingeniería Municipal.

Foto: cortesía

“Con los trabajos realizados el día de hoy llegamos a 360 baches atendidos con el Plan Rápido de Bacheo 2025, esperamos que antes de finalizar el primer trimestre del año hayamos atendido las 18 parroquias con soluciones de vialidad”, señaló Romero Martínez.

Además, recordó que las parroquias Chiquinquirá, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante, Juana de Ávila, Caracciolo Parra Pérez, Santa Lucia, Cacique Mara, Bolívar y Raúl Leoni ya fueron atendidas con bacheo.

Jonathan David García, barbero de 23 años y vecino del sector, comentó que el tramo frente a su hogar tenía más de 20 años sin mantenimiento. “Estos huecos tienen ahí toda mi vida, desde que tengo memoria ahí se han visto choques, se han caído motorizados, a los carros se les han caído piezas, hemos visto de todo ahí”. García señaló sentirse “contento y mucho más tranquilo” pues en su opinión “si las calles están en óptimas condiciones, tanto los conductores como los peatones están más seguros”.

Foto: cortesía

“Me contenta bastante que poco a poco están acomodando esta y todas las carreteras de la ciudad, ponen las calles más seguras para todos”, concluyó García.

Lee también: Este es el cronograma de actividades del Carnaval 2025 de la Alcaldía de Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa