Miércoles 20 de agosto de 2025
Zulia

¿Alguien sabe dónde está mi tío?

Sus familiares han habilitado dos números de contacto directos para cualquier persona que pueda aportar información relevante: 0414-6667552 y 0424-6642760

Por Andrea Guerrero

¿Alguien sabe dónde está mi tío?
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La angustia embarga a la familia de Rogelio Aguilar, quien se encuentra desaparecido en el sector Consejo de Ciruma, perteneciente a la parroquia San Antonio del municipio Miranda, en el estado Zulia. La información llegó a la sala de redacción a través de su sobrina, Celimar Chirinos, quien reside en el extranjero y clama por la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de su tío.

Según el reporte inicial, Rogelio Aguilar desapareció en la mencionada localidad. Sus familiares han habilitado dos números de contacto directos para cualquier persona que pueda aportar información relevante: 0414-6667552 y 0424-6642760.

Celimar Chirinos, sobrina de Rogelio, ha tomado la iniciativa de difundir la noticia a través de las plataformas digitales, buscando ampliar el alcance de la búsqueda. Desde el extranjero, mantiene la esperanza de recibir noticias positivas sobre su tío y ha facilitado su propio número de contacto internacional para cualquier información que pueda surgir: +1 5419143023.

La familia Aguilar y sus allegados hacen un llamado urgente a los habitantes del Consejo de Ciruma y zonas aledañas a estar atentos y reportar cualquier avistamiento o información que pueda ser de utilidad para localizar a Rogelio. La colaboración ciudadana en estos momentos cruciales puede ser determinante para brindar respuestas a sus seres queridos.

Se insta a cualquier persona que tenga alguna pista sobre el paradero de Rogelio Aguilar a comunicarse de inmediato a los números de contacto proporcionados. La solidaridad y la rápida acción de la comunidad son fundamentales en estos casos de desaparición.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Zulia

Corazón Zuliano: La alianza entre la Gobernación del Zulia y el Centro Clínico La Sagrada Familia para atender a 80 pacientes cardiológicos

Desde las instalaciones del centro médico, el mandatario regional informó que en el primer día de ejecución fueron atendidos 11 pacientes, como parte de la primera fase del programa, que contempla procedimientos como cateterismo, angioplastia y colocación de stents, entre otros tratamientos especializados
Zulia

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Se encuentra desaparecido desde el día martes 19 de agosto
Zulia

Hidrolago mantiene activo el cronograma de abastecimiento en San Francisco II

El servicio beneficia a más de una decena de comunidades que reciben el suministro de agua potable de manera programada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025