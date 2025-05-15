¿Alguien sabe dónde está mi tío?

La angustia embarga a la familia de Rogelio Aguilar, quien se encuentra desaparecido en el sector Consejo de Ciruma, perteneciente a la parroquia San Antonio del municipio Miranda, en el estado Zulia. La información llegó a la sala de redacción a través de su sobrina, Celimar Chirinos, quien reside en el extranjero y clama por la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de su tío.

Según el reporte inicial, Rogelio Aguilar desapareció en la mencionada localidad. Sus familiares han habilitado dos números de contacto directos para cualquier persona que pueda aportar información relevante: 0414-6667552 y 0424-6642760.

Celimar Chirinos, sobrina de Rogelio, ha tomado la iniciativa de difundir la noticia a través de las plataformas digitales, buscando ampliar el alcance de la búsqueda. Desde el extranjero, mantiene la esperanza de recibir noticias positivas sobre su tío y ha facilitado su propio número de contacto internacional para cualquier información que pueda surgir: +1 5419143023.

La familia Aguilar y sus allegados hacen un llamado urgente a los habitantes del Consejo de Ciruma y zonas aledañas a estar atentos y reportar cualquier avistamiento o información que pueda ser de utilidad para localizar a Rogelio. La colaboración ciudadana en estos momentos cruciales puede ser determinante para brindar respuestas a sus seres queridos.

Se insta a cualquier persona que tenga alguna pista sobre el paradero de Rogelio Aguilar a comunicarse de inmediato a los números de contacto proporcionados. La solidaridad y la rápida acción de la comunidad son fundamentales en estos casos de desaparición.

