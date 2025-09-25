La agrupación infantil Alitasia Kids visitó Noticia al Dia para contar a detalle sobre su nuevo tema promocional, "Vamos a Jugar", tema que hace un llamado urgente a padres y madres.

La canción busca promover el regreso a los juegos tradicionales y resalta que la diversión no depende de una pantalla.

Lee también: La gaita, un canto que hace eterno al Zulia

El sencillo, que se distingue por estar dedicado a los padres, es una iniciativa para enfrentar la creciente dependencia tecnológica en niños y jóvenes.

A través de su letra, Alitasia Kids también advierte sobre los peligros en plataformas de videojuegos en línea y la necesidad de la vigilancia parental para evitar el contacto con acosadores.

Quiénes son Alitasia Kids

Alitasia Kids un proyecto del grupo Alitasia es Gaita, está conformado por jóvenes talentos de entre 8 y 17 años. La agrupación fue seleccionada de un riguroso casting en 2023, y sus integrantes buscan crear música con un propósito social.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Fotos y videos: Andrea Barrueta