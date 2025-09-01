Amaneció "potente" el calor en Maracaibo este lunes 1°-Sept

La mañana de este lunes, primer día de septiembre está un poco más calurosa de lo normal y se siente en la humedad del ambiente, sobre todo en la capital zuliana, donde el sol parece abrazar el suelo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes se evidenciarán en la región zuliana temperaturas máximas que superan los 39 grados Celsius (°C) y mínimas de 26 °C, con mayor incidencia en Maracaibo, donde además pronostican cielo con poca nubosidad.

La recomendación a la ciudadanía es mantenerse bajo la sombra y bien hidratados para evitar los llamados ‘golpes de calor’.

Pronóstico general

El organismo detalló en el reporte de las 6:00 a. m. que se mantiene cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas; resaltando, nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en áreas de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, Cojedes, partes de Apure, este de Barinas, sur de Portuguesa y Lago de Maracaibo.

