Ana Clara de Di Martino: "La Ciclovía une deporte, salud y la recreación

La primera dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, destaco la participación de cientos de personas en el domingo de ciclovía.

Precisó la Dra. Ana Clara de Di Martino que "este es un espacio público recuperado para el deporte, fortalecer la salud y promover la recreación al aire libre; para ello se ha dispuesto un tramo de la Av. El Milagro, los domingos desde tempranas horas de la mañana.

“Queremos invitar a todos los marabinos a este espacio que hemos venido construyendo desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo”. Manifestó.

Los domingos de Ciclovía, es una iniciativa que consolida rápidamente la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, como punto de encuentro para el deporte, la recreación y el disfrute familiar de los marabinos.

Corredores, patinadores y ciclistas y participantes de la bailoterapia, se apoderaron nuevamente de los casi siete kilómetros de vía dispuestos para esta jornada, que se extiende desde Plaza El Ángel hasta Traki de El Milagro.

Domingos de ciclovía

Asimismo resaltó que la Ciclovía “es un espacio promovido también por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Maracaibo (IMDEPREC), donde se garantiza el resguardo y bienestar de los presentes con todos los cuerpos de seguridad y de salud; protección civil, Bomberos, Polimaracaibo, y por supuesto las clínicas móviles”.

Durante su visita a la Ciclovía, la primera dama también inspeccionó el patinódromo “Alfredo León Moreno” ubicado en la Vereda del Lago, donde anunció reparaciones y rehabilitación completa de estas instalaciones donde practican patinaje cientos de niños, niñas y adolescentes.

Noticia al Día / Nota de prensa