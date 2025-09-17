Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Para este miércoles, 17 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidología (Inameh) anuncia temperaturas que sobrepasan los 37 grados Celsius (°C) y que se sentirán mayormente en la capital zuliana.

El organismo resalta que serán las regiones de Zulia y Falcón las que alcanzarán estas máximas que bordean los 38 y 39 °C.

Cabe recordar la importancia de mantenerse hidratados y bajo la sombra, para evitar choques de calor que pudieran afectar la salud.

Por otra parte, el Inameh informó sobre el trayecto de la onda tropical (OT) número 35, que se desplaza por el oriente del país y pudiera generar precipitaciones en algunas áreas del país. Ya para el fin de semana se estima la entrada de la OT N° 37.

Boletín meteorológico

Hasta horas del mediodía de este miércoles, el instituto indicó que: Se estima nubosidad de parcial a fragmentada sobre gran parte del país, con desarrollo de mantos nubosos generando lluvias o lloviznas en áreas de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la Región Insular, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

