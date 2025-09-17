Miércoles 17 de septiembre de 2025
Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Onda tropical N° 35 se desplaza por el oriente del país

Por Candy Valbuena

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept
Foto: Marieta Romero
Para este miércoles, 17 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidología (Inameh) anuncia temperaturas que sobrepasan los 37 grados Celsius (°C) y que se sentirán mayormente en la capital zuliana.

El organismo resalta que serán las regiones de Zulia y Falcón las que alcanzarán estas máximas que bordean los 38 y 39 °C.

Cabe recordar la importancia de mantenerse hidratados y bajo la sombra, para evitar choques de calor que pudieran afectar la salud.

Por otra parte, el Inameh informó sobre el trayecto de la onda tropical (OT) número 35, que se desplaza por el oriente del país y pudiera generar precipitaciones en algunas áreas del país. Ya para el fin de semana se estima la entrada de la OT N° 37.

Boletín meteorológico

Hasta horas del mediodía de este miércoles, el instituto indicó que: Se estima nubosidad de parcial a fragmentada sobre gran parte del país, con desarrollo de mantos nubosos generando lluvias o lloviznas en áreas de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la Región Insular, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Noticia al Día

Nacionales

Venezuela instala Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ante amenazas de EEUU

Este plan se enmarca en la 3ª Gran Transformación del Plan de la Patria de las 7T, con el objetivo de resguardar la unidad territorial y rechazar cualquier intento de desestabilización
Zulia

Alcaldía de Maracaibo inaugura Una + 5 = ARTE en homenaje a la ciudad

La exposición colectiva reúne obras de seis creadores, quienes ofrecen una mirada plural y profunda sobre el alma maracaibera. Permanecerá abierta durante todo el me de septiembre en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón
Zulia

Preso sujeto que borracho golpeó a la pareja y a su madre en Colón: Otros dos también fueron detenidos por el mismo delito en Mara

Este cobarde hecho ocurrió en el sector Sierra Maestra del municipio Colón. Según la minuta policial, Pérez Villasmil arremetió contra su progenitora y mientras la golpeaba, su esposa intervino para defenderla por lo que también fue blanco de la violencia del sujeto.

Zulia

Padres siguen buscando las mejores ofertas escolares en el centro de Maracaibo

El centro de la ciudad de Maracaibo se ha convertido en el lugar predilecto para esta tarea, gracias a la gran variedad de precios que se adaptan a todos los bolsillos.

