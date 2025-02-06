Aquí lo que hay es ganas de trabajar

En la mañana de este jueves 6 de febrero, centenares de zulianos asistieron a la Primera Feria de Empleo Maracaibo 2025, en las inmediaciones del Gran Hotel Delicias de la capital zuliana, ubicado en la avenida 15 Las Delicias, con calles 70 y 71.

Se trata de un evento organizado por distintas empresas privadas que hacen vida en la región zuliana como: Papelería Ramírez, D’ Candido, Universidad Rafael Urdaneta, Villablas, De Todo, Lotus, Universidad Santiago Mariño, Farmacias YA, Distribuidora KIRI, DISTRILAB, CEVAZ, Agronivar, Super Tienda Latino, VENbraca, TOTAL y El Ventarrón. Ante la iniciativa, la participación ha sido masiva, tanto… que la cola para entregar sus hojas de vida le da la vuelta a la calle del reconocido hotel de la ciudad.

Esta iniciativa ha demostrado que ante la adversidad, el ciudadano de a pie sigue luchando por salir adelante.

Noticia al Día