Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

¡Arde el asfalto!: Temperaturas superiores a los 38 °C se sienten en Maracaibo este jueves 7-Ago

Se recomienda mantenerse bajo sombra e hidratado par evitar golpes de calor

Por Candy Valbuena

¡Arde el asfalto!: Temperaturas superiores a los 38 °C se sienten en Maracaibo este jueves 7-Ago
Foto: Archivo/NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El calor en Maracaibo no da tregua y este jueves, 7 de agosto no es la excepción, cuando se evidencian temperaturas que superan los 38 grados Celsius (°C).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció además poca nubosidad en gran parte del Zulia y estados circunvecinos.

Por lo que lo ideal es buscar mantenerse bajo sombra e hidratado para evitar un golpe de calor que puede traer consecuencias en la salud de quien lo sufra.

Probabilidad de lluvias

Según el último reporte del Inameh, se observa cielo de parcial a despejado en buena parte del territorio; así como núcleos convectivos productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, oeste de Barinas/Apure y suroeste de Zulia. También, áreas nubladas con posibles lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y los Andes.

Foto: Inameh

Lee también: El CALOR hoy no es normal

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela: "Llevaba seis bombas en un bolso"

Cabello, detalló cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos
Política

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Con videos y fotografías mostró las evidencias y destacó que la derecha extremista encabeza los planes
Internacionales

Petro asegura que el conflicto entre el ELN y disidencia de las FARC "se extiende hasta el interior de Venezuela"

El mandatario colombiano dijo que estos grupos ya han asesinado a personas
Al Dia

Zuliana demuestra ingenio y se viraliza al cantar gaita al son de una lavadora

¡Con gaita todo es mejor! Y este video lo demuestra

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025