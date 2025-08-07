¡Arde el asfalto!: Temperaturas superiores a los 38 °C se sienten en Maracaibo este jueves 7-Ago

El calor en Maracaibo no da tregua y este jueves, 7 de agosto no es la excepción, cuando se evidencian temperaturas que superan los 38 grados Celsius (°C).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció además poca nubosidad en gran parte del Zulia y estados circunvecinos.

Por lo que lo ideal es buscar mantenerse bajo sombra e hidratado para evitar un golpe de calor que puede traer consecuencias en la salud de quien lo sufra.

Probabilidad de lluvias

Según el último reporte del Inameh, se observa cielo de parcial a despejado en buena parte del territorio; así como núcleos convectivos productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, oeste de Barinas/Apure y suroeste de Zulia. También, áreas nubladas con posibles lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y los Andes.

Foto: Inameh

Lee también: El CALOR hoy no es normal

Noticia al Día