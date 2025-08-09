Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció en la tarde de este viernes 8 de agosto, algunos miembros de su gabinete tras asumir formalmente el ayuntamiento marabino, en el salón Udón Pérez.

Entre los nombramientos destacados, Di Martino designó a Lorena Mavárez como responsable de la Dirección de Medios, acompañada por un equipo conformado por reconocidas periodistas de la región.

También mencionó al diputado Arnoldo Olivares como director general de la Alcaldía de Maracaibo.

El mandatario local adelantó que este sábado será oficializado el equipo completo de directores, quienes tendrán la responsabilidad de acompañarlo en el plan de rescate y transformación de Maracaibo.

Noticia al Día / Nota de prensa