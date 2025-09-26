Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Arquitecto Tito Melean destacó la solidez de las estructuras construidas durante los años 60 y 70 en Maracaibo

Melean mencionó que muchos de estos edificios, incluidos aquellos de hasta 15 pisos, se encuentran en óptimas condiciones. Sin embargo, también expresó su preocupación por las edificaciones más antiguas, como las iglesias que tienen entre 300 y 400 años. Se han detectado problemas en varios campanarios y techos que requieren atención urgente, aunque no representan una amenaza inminente.

Por Noticia al Dia

Arquitecto Tito Melean destacó la solidez de las estructuras construidas durante los años 60 y 70 en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El arquitecto Tito Melean, técnico adscrito a la dirección de infraestructura de la Gobernación del Zulia, comenta que durante las últimas horas se han llevando a cabo una serie de evaluaciones sobre las edificaciones patrimoniales de la ciudad. En su intervención, Melean destacó la solidez de las estructuras construidas durante los años 60 y 70, que, a pesar de haber sido diseñadas bajo normativas de seguridad de su época, han resistido el paso del tiempo y los sismos recientes.

En su análisis, Melean mencionó que muchos de estos edificios, incluidos aquellos de hasta 15 pisos, se encuentran en óptimas condiciones. Sin embargo, también expresó su preocupación por las edificaciones más antiguas, como las iglesias que tienen entre 300 y 400 años. Se han detectado problemas en varios campanarios y techos que requieren atención urgente, aunque no representan una amenaza inminente.

El arquitecto indicó que han comenzado a preparar un informe detallado sobre el estado de estas edificaciones, y que un equipo de ingenieros especializados se unirá a la evaluación para analizar otros edificios en el casco central de Maracaibo, particularmente en la calle Carabobo, que alberga viviendas de menor altura. Además, Melean solicitó a los párrocos de las iglesias que evalúen la necesidad de realizar inspecciones urgentes en las esculturas y otros elementos patrimoniales, en colaboración con el ente gubernamental, quien está gestionando recursos de emergencia para evitar daños mayores.

El arquitecto enfatizó la importancia de que todos los edificios en Maracaibo sean evaluados por ingenieros especialistas, conforme a las leyes que regulan la seguridad estructural. Destacó que los cálculos no solo deben considerar la carga, sino también el movimiento y la resistencia a fenómenos como el viento. Por el momento, Melean afirmó que no se han reportado afectaciones significativas en las edificaciones, aunque el monitoreo continuará para garantizar la seguridad y la preservación del patrimonio arquitectónico de Maracaibo.

Esta serie de acciones subraya el compromiso de las autoridades locales por asegurar la integridad de las edificaciones históricas y la cultura de la ciudad, en un esfuerzo por proteger su legado para las futuras generaciones.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (16%, 102 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (15%, 93 Votos)
  • Sabor 106 FM (14%, 88 Votos)
  • Okey 101 FM (13%, 85 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (11%, 67 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 32 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 31 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (5%, 29 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (4%, 28 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 21 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 17 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (2%, 15 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (2%, 11 Votos)
  • Popular 95.5 FM (1%, 9 Votos)
  • Onda 107.3 FM (0%, 3 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 2 Votos)

Votantes totales: 633

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Edificaciones en Maracaibo están como un

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Noticias Relacionadas

Principal

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Muchos se mecieron, se tongonearon, se tambalearon y se movieron cual "Sakira" en pista,y ,retaron las adversidades. "Más fuertes que el odio", dicen los maracuchos
Nacionales

Al menos 200 venezolanos retornan desde Texas en nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria

Este vuelo marca el número 71 desde la reactivación del programa en febrero, iniciativa promovida por el Ejecutivo desde 2018
Al Dia

La TI como motor de la economía: innovación y futuro del entretenimiento en línea

Hoy en día, la tecnología de la información (TI) es el corazón de la economía y el motor del cambio….
Al Dia

La Corona de la Virgen de Chiquinquirá: Joya de fe y patrimonio en Maracaibo

La corona de la Virgen de Chiquinquirá es considerada una de las reliquias más valiosas de la Iglesia Católica en Maracaibo, Venezuela.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025