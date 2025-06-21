Arrancó la competencia para la Copa KA’I 2025

Este 21 de junio comenzó la Copa KAI 2025, donde 23 instituciones tanto públicas como privadas tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en la robótica y con ello los avances en materia de tecnología.

Este año la temática del reto es Into The Deep el cual tiene un claro mensaje sobre trabajar bajo las profundidades de los océanos, y basándose en ello, los estudiantes tienen que realizar sus presentaciones.

"Estamos en el evento de robótica más grande del país, donde cientos de jóvenes brillantes traen ideas y proyectos innovadores para tener un mejor futuro para nuestro país", declaró María Laura Shortt, voluntaria de la organización para Noticia al Día.

La competencia entre equipos tiene una duración de dos minutos, siendo este tiempo el suficiente para que demuestren las habilidades de sus robots.

Por primera vez, estará participando un equipo de Valencia, quienes se medirán con las demás instituciones de la región zuliana.

Al finalizar la tarde, el ingenio y el dominio de la tecnología predominará para que uno de estos equipos sean acreedores de los premios que Tech Creativos otorgará.

El evento organizado por TechCreativos y el TeamVenezuela, tiene como principal objetivo conformar la selección nacional que representará a Venezuela en el First Global Challenge al campeonato mundial de robótica.

Noticia al Día