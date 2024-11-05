Así avanzan las labores de rehabilitación del puente sobre el Lago

Recientemente, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, anunció la rehabilitación del Puente General Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo, luego de finalizar la primera etapa de asfaltado en el tramo Punta Iguana a Punta de Piedra, donde se colocaron 8 mil toneladas de asfalto en 8.6 kilómetros de vía, garantizando una mayor seguridad y durabilidad de la estructura.

Ramón Velásquez Araguayán, Ministro de transporte, a través de su cuenta en Instagram, informó que en los próximos días iniciarán las labores de rehabilitación en el tramo Punta de Piedra a Punta Iguana, completando así una intervención integral en esta importante arteria vial.

De acuerdo con la publicación del ministerio de Transporte en la misma plataforma, la clase trabajadora de la GMTVzla, con el apoyo del ministerio de Petróleo, la Corporación para el Desarrollo del Zulia (Corpozulia), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajaron en conjunto para rehabilitar el puente.

