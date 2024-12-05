Así luce el Puente Rafael Urdaneta con el asfaltado

El emblemático Puente General Rafael Urdaneta, una de las obras de ingeniería más destacadas de Venezuela y orgullo zuliano, luce un aspecto renovado tras la culminación de las labores de asfaltado.

Esta importante obra de infraestructura, que conecta la Costa Oriental del Lago con la ciudad de Maracaibo, ha sido objeto de una inversión significativa por parte del gobierno nacional con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del medio El Regional del Zulia, se puede ver cómo las toneladas de asfalto colocadas a lo largo de la vía han transformado por completo la superficie del puente, eliminando las irregularidades y grietas que afectaban la conducción.

Con este nuevo rostro, el Puente General Rafael Urdaneta se consolida como una de las vías más importantes del país y un símbolo de progreso para el estado Zulia.

Noticia al Día / El Regional del Zulia