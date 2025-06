Así se está cocinando "Todo fue un sueño" la gaita tributo a Danelo Badell: Exclusiva para NAD

La partida del reconocido cantante Danelo Badell causó una gran conmoción en el gremio musical de la región zuliana y es por ello que los miembros de la agrupación Iluminación Gaita y Show, tomaron la iniciativa de rendirle tributo con una canción titulada "Todo fue un Sueño" de la autoría del destacado compositor marabino Wolfang Romero, con los arreglos del productor Leandro "El Papi" Zuleta.

La grabación del tema está en ejecución en los estudios Sonofuturo desde el pasado miércoles 27 de noviembre, fecha en la que quedó lista la instrumentación bajo la dirección de José Joaquín "Cucaracho" Paz, bajista de esta inigualable divisa gaitera y del mismo Wolfang Romero. Los coros estarán a cargo de los solistas Eroy Chacín, Mario Arteaga, Carlos Delgado, Álvaro Villalobos y Heberto Villalobos.

Sobre la inspiración para esta nueva producción, Wolfang Romero manifestó que la noticia sobre la repentina muerte de Danelo Badell lo dejó sumamente deprimido, pues el "Cañón de la Gaita" además de ser su amigo de toda la vida, fue su compadre. Por tal motivo, decidió tras el fallecimiento no hacer ninguna composición, pero un "llamado celestial" lo llevó a escribir y producir "Todo fue un Sueño".

"Cuando me enteré de la muerte de Danelo no quería hablar con nadie ni tampoco quería escribir nada pues ya dos de mis hermanos gaiteros, Astolfo Romero y Jesús Terán Chavín, partieron y yo les hice un tema de despedida en homenaje al legado que nos dejaron. Con Danelo no quería hacerlo pero un sentimiento divino, una revelación me invadió y no pude evitarlo más. Fue como si el mismo Danelo me estuviera hablando desde el cielo y me reclamara por su tema tributo", dijo Wolfang Romero.

Invitados

"Todo fue un sueño" contará con la participación de Argenis Carruyo, Nelson Romero, Luis Ángel Aguirre, Gustavo Aguado, Ricardo Cepeda, Carlos Méndez, Neguito Borjas y Luís "Moncho" Martínez, entre otros grandes cantantes. También su hermano Lenin Badell tendrá una participación especial al igual que los hijos de el "Cañón de la Gaita", su inseparable Danielita y Danelo.

Wolfang Romero indicó que una vez que se completen todas estas colaboraciones, la canción saldrá a todas las emisoras de radio del país. El técnico de sonido de esta grabación, hecha con equipos de última tecnología, es Luís "Púa" Rojas, quien también tendrá misión de editar, masterizar y matrizar este homenaje musical que próximamente estará disponible en todas las plataformas digitales.

"Este será el último homenaje póstumo porque no quiero seguir despidiendo a mis hermanos. Danelo fue una persona muy importante en mi vida porque además de ser mi compadre, trabajamos mucho juntos y llegó a grabar más de 30 composiciones de mi autoría desde que estaba en Santanita y pasando por Cardenales del Éxito, Universidad de la Gaita, Gran Coquivacoa, Pillopo e Iluminación Gaita y Show" agregó Romero.

