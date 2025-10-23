Así será la programación de la Filven en Maracaibo 2025

La 21.a Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) se instala en Maracaibo del 23 al 25 de octubre, con una nutrida agenda de actividades literarias, académicas y culturales en la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”.

Durante tres jornadas consecutivas, el público podrá asistir a presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres y actividades musicales, con la participación de autores, investigadores, poetas y representantes de movimientos sociales y culturales.

Entre las actividades destacadas para este jueves figuran la presentación de “Antarü”, conversatorios sobre poesía, pensamiento indígena, derechos de la mujer y resistencia cultural, presentaciones de libros y el cierre musical a cargo de la agrupación Grupo Candela.

El viernes 24 de octubre se realizarán conversatorios sobre dramaturgia femenina, presentaciones de libros, talleres de poesía, recitales y una muestra sonora de instrumentos originarios de Venezuela, a cargo del colectivo WASHÉ.

Para el sábado 25 de octubre, último día de la feria, se ha programado un conversatorio sobre la serie de Netflix “Cien años de soledad”, lectura de poemas y relatos de Cabimas, una presentación en homenaje a Alí Primera, una muestra del tradicional baile de Las Burriquitas, y como cierre, la presentación musical de la agrupación Pachin Brothers.

Esta es la programación oficial de la Filven 2025:

Noticia al Día