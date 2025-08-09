El talentoso solista y tamborero Astolfo David Romero, hijo mayor del icónico "Parroquiano", visitó Noticia al Día para presentar al Zulia sus nuevas producciones musicales para la temporada 2025, demostrando ser un digno heredero del legado de su padre.

Lee también: “Empoderada”, sencillo inédito de Paola Martínez con el que enaltece a las mujeres

Con humildad y pasión, Romero expresó el orgullo que siente al llevar el nombre de su progenitor. "Esa responsabilidad la llevo con gran satisfacción desde hace 29 años, porque no me pesa. Papá está conmigo cada vez que me monto en un escenario", afirmó el artista, quien ha desarrollado una exitosa carrera en agrupaciones como Cardenales del Éxito, Maragaita, Gaiteros de Pillopo y Los Chiquinquireños.

Colaboraciones y nuevos lanzamientos



Para esta temporada, Astolfo David ha estado muy activo, trabajando en diversas colaboraciones:

Grabó con la agrupación Destello Zuliano el tema "Cosas que me enamoran", de Elías Hernández. Describe la canción como una "poesía" que exalta las costumbres zulianas, mencionando la Basílica, el Puente sobre el Lago y el propio Lago de Maracaibo.

Volvió a unirse a Gaiteros de Pillopo para interpretar "La Vela", un tema de Wolfang Romero y el Papi Zuleta, el cual canta junto a Agustín Méndez y se estrenará esta semana.

Colaboró con Los Chiquinquireños en dos producciones:

Una en homenaje a Ricardo Aguirre y Astolfo Romero, donde interpreta "El Monumental" y "El Parroquiano" con el hijo de Ricardo Aguirre.

Otra con el tema "Vamos pueblo", como un tributo al recordado Danelo Badell.

Proyectos futuros y éxitos reconocidos



Romero también anunció que prepara un homenaje al "Colosal" Ricardo Cepeda, que estará listo para el próximo año. Se llamará Maracaibo es otra cosa y traerá de 9 a 10 temas", aseguró el gaitero.

Entre las interpretaciones más conocidas de Astolfo David se encuentran canciones como "Gaiteros", "El Legado", "Otra vez aleluya", "Que viva la gaita", "El maracaibero", "Estampas de ayer", "Un buen recuerdo" y "Cuando los hijos se van".

Noticia al Día

Fotos y Video: Wilberth Marval