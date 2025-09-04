ATENCIÓN: si llevas en moto a más de dos personas o a menores de 10 años, serás sancionado

El vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Willian Blanquis, anunció este jueves, 4 de septiembre, nuevas disposiciones orientadas a disminuir los accidentes de tránsito en el país.

Entre las medidas destaca la prohibición del traslado de niños menores de 10 años en motocicletas. Blanquis explicó que quienes incumplan esta normativa serán sancionados y procesados legalmente, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, el INTT ratificó la prohibición de realizar motopiruetas en avenidas y carreteras públicas, prácticas que representan un alto riesgo tanto para conductores como para peatones.

El organismo recordó que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vial y exhortó a la ciudadanía a cumplir con las regulaciones para garantizar la protección de todos los usuarios de las vías.