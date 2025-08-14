Atendidos más de 35 mil casos a través de la Línea VenApp en Zulia

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ha resuelto 35 mil 317 casos reportados a través de la Línea VenApp durante el primer semestre del año.

Este mecanismo, creado por el Gobierno Nacional, permite a los usuarios realizar sus reportes de forma sencilla, los cuales son atendidos directamente por el personal de Corpoelec, en categorías como transformadores, alumbrado público, fallas de servicio, control de vegetación, proyectos de electrificación y gestión comercial.

Para realizar un reporte, el usuario debe ingresar a la plataforma VenApp, seleccionar la opción "Electricidad" y la subcategoría que mejor describa la situación presentada. Luego, debe revisar y enviar el mensaje para ser contactado por el personal técnico.

Los más de 35 mil casos atendidos en los 21 municipios de la entidad zuliana garantizan la continuidad del servicio eléctrico en beneficio de los venezolanos.

La Línea VenApp establece un canal de comunicación directa con el pueblo, permitiendo que sus denuncias y propuestas sean atendidas y que las comunidades se conviertan en protagonistas en la solución de sus propios problemas.

Noticia al Día/Nota de prensa