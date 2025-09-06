¡Atento! El agua llega a estos sectores de Maracaibo y San Francisco

Hidrolago anunció la activación del cronograma de abastecimiento de agua potable para diversos sectores de Maracaibo y San Francisco. El anuncio busca mantener informada a la población sobre el suministro progresivo en comunidades priorizadas, incluyendo centros de salud y urbanismos de alta densidad poblacional.

En Maracaibo, el servicio abarcará sectores de las parroquias Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Cacique Mara. Entre las zonas beneficiadas también se encuentran las urbanizaciones Lago Mar Beach (I al VIII), La Democracia, El Gaitero, Lago Azul y Eugenio Bustamante, así como barrios emblemáticos como Monseñor Godoy, Bolívar, San Pedro, San Rafael, San Benito y San Valentín.

Por su parte, en San Francisco, el suministro fue activado para la parroquia Domitila Flores, incluyendo comunidades como El Callao, El Caujaro, El Manzanillo, La Polar, Los Rosales, Santa Ana, Santa Rosa, Simón Bolívar y Unión.

Asimismo, en la parroquia San Francisco II el abastecimiento estará disponible para sectores como Mavieja (1, 2 y 3), San Benito, Betulio González, La Punta, Virgen de Fátima, Luis Aparicio, Negro Primero, San Felipe II, Ciudad del Sol y San Ramón. También se garantiza el servicio para la Maternidad San Francisco, como parte del plan de atención a centros asistenciales.

Hidrolago reiteró que el cronograma responde a un esquema rotativo y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales: @HidrolagoContigo en redes sociales.

