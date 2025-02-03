Atentos con el "calorón": Altas temperaturas se sentirán en Maracaibo este lunes 3-Feb

La mañana de este lunes, 3 de febrero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta altas temperaturas para la región zuliana, más específicamente en la ciudad de Maracaibo con mínimas de 25 grados centígrados (°C) y máximas de 37 °C.

Desde finales del pasado mes de enero se han elevado considerablemente las temperaturas, pues desde inicios del mismo se sentía un ambiente "fresco" y más bien nublado, como si se hubiera extendido el clima decembrino.

En tanto, hasta horas del mediodía de este lunes el organismo indicó que: "Se prevé estabilidad atmosférica sobre gran parte del país, propicia cielo con poca nubosidad sin precipitaciones; sin embargo, los vientos Alisios con velocidad moderada transportan humedad hacia las regiones norte costeras, favoreciendo la formación de nubosidad estratiforme con lluvias o lloviznas dispersas, al este de Falcón, este de Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro".

