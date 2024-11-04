Atentos conductores de Maracaibo ante la presencia de un socavón

Las intensas lluvias registradas en Maracaibo en los últimos días, han provocado medianos daños en la región, entre ellos, un gran boquete en la Circunvalación 2, que pone en riesgo a los conductores que transitan hacia la zona sur de la ciudad.

Ante tal hecho, se insta a los conductores marabinos a manejar con cuidado en cualquier parte de la ciudad, en vista de un socavón que puede poner en riesgo su vida.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y Protección Civil cerraron un tramo de la Circunvalación 2 para evitar cualquier accidente.

Lee también: Cerrado tramo de la Circunvalación 2 en Maracaibo por gran socavón que amenaza la seguridad vial

Noticia al Día