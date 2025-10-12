"Aunque en muchas gestiones han tratado de invisibilizar la lucha indígena, estos pueblos han resistido": Yessi Gascón

A raíz de la celebración por el día de la resistencia indígena, la ciudad maracaibera lo festejó con los cinco pueblos del estado, quienes estuvieron presentes en un emotivo agasajo donde realzaron sus costumbres.

Desde la parroquia San Isidro, a la altura del sector Parcelamiento Rafael Urdaneta, diagonal a la Escuela Básica Nacional El Castillete, los representantes de las etnias Wayuu, Añú y Yukpa, destacaron su valentía durante todos estos años de batallas, en el que han logrado posición, respeto y confianza en la sociedad.

En una sesión solemne, Yessi Gascón, presidenta del consejo municipal, exaltó la resistencia que han mantenido estos pueblos indígenas. "Esta es la defensa de sus tradiciones, de sus costumbres, su defensa a la identidad y a la expresión cultural. Mis respetos para ustedes, para sus métodos y modos en la resolución de conflicto, así como también al uso de su idioma", puntualizó Gascón.

Agregó, que uno de los retos que enfrentan los indígenas en toda Latinoamérica y el mundo, es la participación política, social, jurídica, la vocería en espacios de poder y la influencia en espacios de decisión.

"Los modelos de gobierno y los usos de la gestión pública, son uno de los debates que se mantiene vigente, pero gracias a Dios en Maracaibo tenemos un instituto indígena, y aunque han tratado de invisibilizar la lucha indígena, estos pueblos se han mantenido", destacó la Presidenta del Consejo Municipal de la región maracaibera.

Noticia al Día