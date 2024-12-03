Autoridades aumentarán control en la frontera de Paraguachón

Este lunes, autoridades venezolanas anunciaron un nuevo horario para la reapertura del paso fronterizo en Paraguachón. A partir de esta semana, la apertura se realizará a las 8:00 de la mañana y el cierre a las 6:00 de la tarde, hora venezolana.

La medida surge tras recientes reuniones centradas en la seguridad de los transeúntes que utilizan esta vía, especialmente durante la temporada decembrina. Se desplegará un dispositivo a lo largo de la Troncal del Caribe, en el municipio Guajira, para reforzar la vigilancia.

A partir de este lunes, también se implementará un control más riguroso de las personas que entran y salen del país. Será obligatorio portar identificación válida y comprobar la legalidad de su paso. Además, las encomiendas serán sometidas a una estricta revisión por parte de las autoridades en la zona.

En un comunicado, se enfatizó que los conductores de transporte público que transporten a extranjeros sin la debida documentación o a personas con antecedentes penales podrán ser procesados de acuerdo a las leyes venezolanas.

Todos los ciudadanos deberán pasar por los servicios de inmigración situados en el paso fronterizo.

Noticia al Dia / Guajira en Vivo