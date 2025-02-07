Autoridades del estado Zulia rindieron honores a Héctor Rojas en la Catedral de Maracaibo

Este viernes 7 de febrero, los Servidores de María trasladaron los restos del científico a la Catedral de Maracaibo, donde autoridades regionales y personalidades se reunieron para honrar su memoria. La ceremonia incluyó guardias de honor y un responso oficiado por el párroco Néstor Primera.

Entre los presentes se encontraban representantes de la Junta de Honores del Panteón, incluyendo al secretario de Gobierno, Juan Barboza, en representación del gobernador Manuel Rosales; la secretaria del Panteón, Angélica Reyes de Vílchez; el presidente del Acervo Histórico, Jesús Ángel Semprún; y la rectora de LUZ, Judith Aular.

También asistieron otros funcionarios y personalidades, como el secretario del Despacho del gobernador, Argenis Angulo; el secretario de Seguridad, Ernesto Ibarra; el secretario de Educación Superior, Gabriel Ferrer Cubillán; el secretario para el Comercio Exterior, Livio De Los Ríos; la presidenta de la Biblioteca Pública, Ixora Gómez; la presidenta del Centro de Arte de Maracaibo, Fabiana Pardi; la comisionada de la Casa de la Capitulación, Yanireth Flores; el director del Instituto de Inteligencia Artificial y Robótica Héctor Rojas, Emanuel Andrade; y la directora de la Imprenta del estado Zulia, Maidee Velles.

La ceremonia de inhumación se llevará a cabo el sábado 8 de febrero.

Noticia al Día / Nota de prensa