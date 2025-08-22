Jueves 21 de agosto de 2025
Principal

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la situación brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios, como el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe

Por Andrea Guerrero

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La autoridad Única y secretaria de Salud del estado Zulia, doctora Noly Fernández, informó que las instituciones competentes en el caso de presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en el municipio San Francisco, quienes fueron atendidos en varios centros hospitalarios del estado y en el que lamentablemente se registro el fallecimiento de un infante.

La titular de Salud en la entidad zuliana, expresó que al conocer la situación, las instancias del sector sanitario, bajo las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la situación brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios, como el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Callao y en el Hospital de Niños de Veritas.

“Las autoridades competentes se encuentran en el proceso de investigación para esclarecer la situación”, afirmó la doctora Fernández al lamentar el hecho.

El director del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, expresó por su parte, que el personal sanitario de este plantel sanitario dio respuesta inmediata a la situación, donde pacientes pediátricos presentaron síntomas como diarrea, vómitos y deshidratación.

Explicó que la atención comenzó a las 9:00 de la mañana en el servicio de emergencia, para garantizar la pronta recuperación de los menores y velar por su bienestar. Los niños reciben los cuidados necesarios, incluyendo medicamentos y exámenes médicos, para asegurar una atención de calidad y garantizar su derecho a la salud, como lo delinea el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MppSalud).

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Noticias Relacionadas

Internacionales

La población mundial expuesta a los incendios aumentó un 40% en lo que va de siglo

Los autores, de casi una decena de centros de investigación de diferentes países, constatan una paradoja: el riesgo asociado a los incendios ha crecido en las dos últimas décadas a pesar de que la actividad del fuego no lo ha hecho
Zulia

Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela
Al Dia

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

Este fenómeno responde al paso cenital, cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre el territorio, elevando la radiación y la sensación térmica.
Zulia

Tranvía de Maracaibo se renueva como ícono urbano y cultural bajo nueva gestión

También se instalaron luminarias LED en el lobby, optimizando la iluminación y promoviendo el ahorro energético, mientras que la sustitución de cerraduras refuerza la seguridad de las instalaciones

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025