Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

La autoridad Única y secretaria de Salud del estado Zulia, doctora Noly Fernández, informó que las instituciones competentes en el caso de presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en el municipio San Francisco, quienes fueron atendidos en varios centros hospitalarios del estado y en el que lamentablemente se registro el fallecimiento de un infante.

La titular de Salud en la entidad zuliana, expresó que al conocer la situación, las instancias del sector sanitario, bajo las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la situación brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios, como el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Callao y en el Hospital de Niños de Veritas.

“Las autoridades competentes se encuentran en el proceso de investigación para esclarecer la situación”, afirmó la doctora Fernández al lamentar el hecho.

El director del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, expresó por su parte, que el personal sanitario de este plantel sanitario dio respuesta inmediata a la situación, donde pacientes pediátricos presentaron síntomas como diarrea, vómitos y deshidratación.

Explicó que la atención comenzó a las 9:00 de la mañana en el servicio de emergencia, para garantizar la pronta recuperación de los menores y velar por su bienestar. Los niños reciben los cuidados necesarios, incluyendo medicamentos y exámenes médicos, para asegurar una atención de calidad y garantizar su derecho a la salud, como lo delinea el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MppSalud).

