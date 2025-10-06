Avanza en un 78 % el remplazo de guayas en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

A través de sus redes sociales, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó han avanzado en un 78 por ciento, en el remplazo de guayas en el Puente G/J Rafael Urdaneta.

El ministro informó que estos trabajos de rehabilitación, tiene como objetivo principal la preservación de este importante puente que conecta al estado Zulia con el resto del país.

«Esta labor técnica es fundamental y forma parte de un plan de acción estratégico para garantizar la vida útil y preservar esta joya arquitectónica del occidente venezolano, velando por su durabilidad en los años venideros», concluyó el post con imágenes de los trabajos realizados.

