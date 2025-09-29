Avanza rehabilitación de la avenida Las Delicias tras instalación de 950 toneladas de asfalto

La Alcaldía de Maracaibo, continúa el proceso de rehabilitación vial de la avenida "Las Delicias" en toda su extensión.

Luego de tres días consecutivos de trabajo, el equipo de la Dirección General de Infraestructura Municipal avanzó hasta el tramo que se intercepta con las Calles 70, 71 y 72 y las adyacencias de la iglesia San Vicente de Paul de la capital zuliana.

Desde el inicio de la obra de reasfaltado en esta importante arteria vial, la Alcaldía de Maracaibo ha logrado colocar 950 toneladas de asfalto con la finalidad de optimizar por completo la avenida “Las Delicias” y garantizar el paso confiable de los miles de conductores y usuarios que a diario circulan por la vía.

Plan de asfaltado

Giovanny Marzocca, director de Infraestructura de la Alcaldía de Maracaibo, informó que la rehabilitación del pavimento comenzó en sentido sur-norte para llegar hasta el sector Delicias Norte y posteriormente retornar con las acciones de reasfaltado hasta el centro de la ciudad.

El plan de reasfaltado de la avenida Las Delicias se extenderá por varias semanas hasta recuperar por completo esta vía de comunicación vial que conecta el centro de Maracaibo con la Av. Fuerzas Armadas, en la zona norte de Maracaibo.

La gestión municipal de Giancarlo Di Martino luego de recuperar las principales calles y avenidas de la ciudad, empezará el abordar las arterias viales de los sectores populares en mancomunidad con el poder popular.

