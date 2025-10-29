Avanzan trabajos de sustitución de colector que beneficia a más de 200 familias de Raúl Leoni

Trabajos de sustitución de 300 metros lineales de un colector de aguas servidas, ubicada en la comunidad San Tarsicio de la parroquia Raúl Leoni, avanza para el beneficio de más de 2.000 familias, quienes de forma organizada solicitaron, a través de la plataforma Veapp y al gobernador del Zulia, Luis Caldera, la solución del problema que les afectaba desde hace cuatro años.

El mandatario zuliano, acompañado del presidente de la Hidrológica del Lago (Hidrolago), constató este martes 28 de octubre el avance de la obra que lleva adelante el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, junto a la Gobernación del Zulia.

“Menos escritorio, más territorio. Nos encontramos en la comunidad San Tarcisio para la sustitución de 300 metros lineales de colector de 10 pulgadas de diámetro, que garantizan el servicio de agua servida en esta zona, pero sobre todo la salud y la transitabilidad”, manifestó el gobernador.

El titular de Hidrolago destacó el trabajo articulado para dar soluciones al pueblo zuliano y donde tiene participación protagónica el poder popular, junto a Hidrolago y la Gobernación del Zulia, a través del Plan Rector en Gestión de Aguas Servidas.

Sumó que en la parroquia Raúl Leoni se viene haciendo un abordaje integral en un solo gobierno, que no solo incluye la sustitución de colectores, sino también sistema de bombeo, sistema de tratamiento, asfaltado de la vía.

“Un solo gobierno trabajando y respondiendo a nuestro pueblo con la segunda transformación, Servicios y Ciudades Humanas, del Plan de la Patria”, dijo.

Pueblo protagonista

Maydelein Pereira, jefe de la UBCH Idelfonso Vásquez, contó que el consejo comunal y el equipo político parroquial del Psuv en su trabajo entrelazado por la comunidad, reportaron la situación por la plataforma Venapp, así como al gobernador Caldera, quien dio una respuesta rápida a la situación que comprometía la salud de los habitantes.

Expuso que el avance es ahora palpable con el 50% de adelanto. “Tenemos gente que trabaja, un presidente, un alcalde y un gobernador que cumple para el bienestar del pueblo”, puntualizó.

