Avanzan trabajos en la recuperación del Panteón Regional en la ciudad de Maracaibo

La Gobernación del Zulia, a través del Centro Rafael Urdaneta (CRU), llevó a cabo el proyecto de reacondicionamiento del Panteón Regional del Zulia Maracaibo. Este monumento histórico, ubicado en la parroquia Bolívar, es testigo de la historia de la región y guarda en su interior los restos de ilustres héroes zulianos.

La obra tiene como objetivo preservar este importante patrimonio cultural y mejorar sus condiciones para el disfrute de la comunidad.

Foto: Cortesía

Recuperación del patrimonio zuliano

El proyecto abarca una serie de intervenciones arquitectónicas esenciales. Se realiza la renovación y pintura de las paredes, cubriendo un área de mil 131 metros cuadrados. Además, se reacondicionaron las puertas batientes en un área de 3,84 metros cuadrados y se aplicarán 93 galones de pintura de caucho, esmalte y aluminio para finalizar el trabajo.

Las mejoras eléctricas incluyen la instalación de cables de cobre con calibres 10 y 12 AWG en 5,32 metros lineales. Se colocarán 51 bombillos y se repararán 14 faroles exteriores, asegurando una iluminación adecuada y segura en todo el panteón.

Se colocaron dos aires acondicionados tipo split de 18 mil BTU y se instaló un aire compacto central de 10 toneladas, garantizando un ambiente confortable para visitantes y personal. También se realizó la impermeabilización del techo inclinado y se tiene previsto que se realice en los próximos días la colocación de tejas que abarcan 260 metros cuadrados, la cual garantizará la protección del monumento contra las inclemencias del tiempo. Asimismo, la construcción de una cornisa antigua, con una superficie de 13,05 metros cuadrados.

Foto: Cortesía

Realzando la historia de nuestro estado

El Panteón Regional del Zulia es una estructura de estilo neoclásico, predominando el dórico en sus columnas y cornisas. Con un solo nivel y planta rectangular, su acceso principal se realiza a través de una puerta de doble hoja de madera reforzada con hierro.

La plaza que lo rodea, conocida como Plaza de la Herencia, está adornada con jardineras y un muro conmemorativo con medallones que representan a los hijos del General Rafael Urdaneta. En su interior, el panteón alberga cofres simbólicos en honor a Rafael Urdaneta, Rafael María Baralt y Venancio Pulgar, así como a otros próceres de la independencia.

Foto: Cortesía

Este proyecto no solo busca preservar un importante monumento histórico, sino también fortalecer el orgullo y la identidad cultural de los zulianos, asegurando que el legado de sus héroes perdure a lo largo del tiempo.

Foto: cortesía

Lee también: Gobernación del Zulia entregó arquerías para la liga de futsal en San Francisco

Noticia al Día/Nota de Prensa