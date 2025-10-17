En horas de la mañana de este viernes, 17 de octubre la Gobernación del Zulia, anunció el cierre parcial de algunas avenidas de la ciudad, por trabajos de reasfaltado.

Los tramos que estarán cerrados son los siguientes:

Circunvalación 1: Sentido Sur – Norte, municipio San Francisco – Puente Unión, parroquia Francisco Ochoa.

Avenida 15. Delicias entre Padilla y Centro Comercial Gran Bazar, municipio Maracaibo, parroquia Chiquinquirá.

Los cierres iniciaron a las 7: 00 de la mañana de este viernes.

