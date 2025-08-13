Ayuda urgente para Victoria Viera, niña de 11 años con escoliosis severa

La familia de Victoria Chiquinquirá Viera Weffer, una niña de 11 años residente en Maracaibo, acudió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Zulia para solicitar apoyo en la difusión de su caso entre medios de comunicación y colegas solidarios.
Victoria enfrenta una escoliosis severa que ha desviado su columna vertebral a 86 grados, comprometiendo su caja torácica y afectando gravemente la función de su pulmón derecho. Esta condición pone en riesgo su salud y calidad de vida, por lo que necesita someterse a una operación urgente.
Toda contribución, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia para que Victoria reciba el tratamiento que necesita.
Datos de contacto y apoyo:
- Nombre: Victoria Chiquinquirá Viera Weffer
- Edad: 11 años
- Representante: Yulimar Weffer
- Teléfono: 0414-0674960
- Instagram: @dulcesvictoria_mcbo
- Pago móvil (Banco Mercantil):
- C.I.: 18.516.092
- Teléfono: 0414-0674960
- Nombre: Yulimar Weffer
