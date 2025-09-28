Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

La mañana del sábado 27 de septiembre, la población civil junto a las fuerzas vivas del municipio Baralt se sumaron al Simulacro Nacional de Protección Civil convocado por el Presidente Nicolás Maduro, como parte del plan de prevención ante eventos naturales adversos o posibles conflictos armados que pudieran registrarse en el país.

El Alcalde Samuel Contreras Blanco dirigió esta actividad, que se realizó en el marco de los recientes movimientos sísmicos que se registraron en el país y que tuvieron como parte de su epicentro este municipio, lo que ocasionó graves daños materiales en la población.

Por ello, el Gobierno Nacional se encuentra actualmente inspeccionando esta localidad para solventar los daños causados por la naturaleza y darle respuesta inmediata a la ciudadanía.

Estos ejercicios involucraron a personal de Protección Civil, Fuerza Armada, Guardia Nacional Bolivariana, Bomberos de Baralt, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, Polibaralt, CICPC, Comandos Rurales, Cuadrantes de Paz, Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, Milicia, INTT, personal médico y paramédico, sector educativo, autoridades del gobierno municipal, y comunidad en general, demostrando la perfecta fusión popular-militar-policial en esta entidad.

