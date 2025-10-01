Basílica de Chiquinquirá invita a los Matrimonios Colectivos 2025: una unión con bendición mariana

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá anunció la celebración de los Matrimonios Colectivos 2025, una jornada especial para que parejas formalicen su unión ante Dios y reciban la bendición de la Virgen de Chiquinquirá, patrona espiritual del Zulia.

El acto se realizará el domingo 12 de octubre a las 6:30 p.m., en el templo mariano ubicado en el centro de Maracaibo. La convocatoria está abierta a todas las parejas que deseen consagrar su compromiso en un ambiente de fe, comunidad y tradición zuliana.

Para participar, los interesados deben iniciar el proceso de inscripción en su parroquia más cercana, donde se abrirá el expediente matrimonial. Los requisitos incluyen:

Fe de Bautismo de ambos contrayentes.

Acta de Matrimonio Civil (indispensable).

Copia de la cédula de identidad de los contrayentes, testigos y padrinos.

La actividad forma parte de las celebraciones previas a la Feria de la Chinita y representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares bajo la guía espiritual de la Virgen. Para más información, los organizadores han habilitado el número 0414-6447877.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá