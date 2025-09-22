Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anuncia cuentas oficiales para el Potazo Chiquinquireño 2025

Maracaibo, 22 de septiembre de 2025. La Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, junto a la Parroquia San Juan de Dios, anunció la apertura de cuentas oficiales para recibir donativos en el marco del Potazo Chiquinquireño 2025, jornada solidaria que busca fortalecer las actividades religiosas, sociales y culturales vinculadas a la devoción mariana en el estado Zulia.

Los aportes pueden realizarse a través de los siguientes canales:

Banco Nacional de Crédito (BNC): Cuenta corriente N.º 0191-0562-83-2100080329

Cuenta corriente N.º 0191-0562-83-2100080329 Banco Activo (CANTERICAL) : Cuenta corriente N.º 0171-0050-51-6002710298

: Cuenta corriente N.º 0171-0050-51-6002710298 Pago móvil: Número: 0424-6155550 Titular: Parroquia San Juan de Dios y Basílica Ntra. Sra. de Chiquinquirá RIF: J-30317258-0

La iniciativa se realiza bajo el lema “Dios ama al que da con alegría” y está dirigida a fieles, devotos y colaboradores que deseen contribuir con el mantenimiento de la casa mariana, así como con las obras sociales que se desarrollan en torno a la festividad de la Virgen de Chiquinquirá.

La parroquia invita a la comunidad zuliana a participar con generosidad y fe, en preparación para las celebraciones patronales previstas para el mes de noviembre.

