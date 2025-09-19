En el marco de la Eucaristía de Homenaje Mensual Chiquinquireño, celebrada este jueves 18 de septiembre, en la parroquia San Juan de Dios, se concretó la firma de un convenio para la adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido internos en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El acuerdo fue suscrito por el párroco-rector del Santuario, presbítero Nedward Andrade; el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera; y Miguel Teixeira, representante de la empresa privada Campanario LATAM, encargada de ejecutar el proyecto.

Según informó el padre Andrade, el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad del audio en todo el templo, incluyendo las naves, el presbiterio y la plazoleta externa, facilitando que los feligreses escuchen con claridad las celebraciones litúrgicas desde cualquier punto. Además, se contempla la renovación del campanario y la digitalización del reloj, que será actualizado con tecnología de punta.

Durante el acto, el gobernador Caldera destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer los espacios de fe, encuentro y devoción en el Zulia. “Este convenio consolida el nuevo sonido interno y externo, así como la modernización de los relojes del campanario, en el marco de unas fiestas patronales centradas en Dios, Jesús y la Chinita”, expresó.

La firma del contrato coincidió con la juramentación de 74 niños y jóvenes como nuevos integrantes de la Sociedad Religiosa Servidores de María, sección Infantil–Juvenil, quienes participaron activamente en la ceremonia junto a grupos de apostolado y cofradías de la Basílica.

Entre las próximas actividades previstas en la parroquia San Juan de Dios, destacan el Décimo Segundo Potazo Chiquinquireño, programado para los días 26 y 27 de septiembre, la juramentación oficial de los nuevos Servidores de María el 18 de octubre, y la tradicional rueda de prensa donde se anunciarán los detalles de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá/nota de prensa