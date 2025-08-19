Bella Vista con 5 de Julio donde nos abruman los recuerdos: Plaza de Udón Pérez

Sin querer llover sobre mojado queremos contarles hoy sobre una de las esquinas más significativas de Maracaibo: Avenida 4 con calle 77 que, en vernáculo maracucho, debe decirse: Bella Vista con 5 de Julio. Así como la vemos hoy no fue. Su pasado está lleno de mejores semblanzas, gratos recuerdos, poetas trasnochados caminando hacia Américan Bar, madrugadores desesperados buscando "Panorama con las últimas de hoy"o la prensa de Caracas en la Book Shop, a media madrugada periodistas hambrientos procurando los spaguetis de La Napolitana (que por cierto, aún sigue de pie aunque con nuevos horarios de atención al público).

No queremos hacer la trillada pregunta de ¿sabía usted?, mejor vamos directo a lo que deseamos contarles. Allí en Bella Vista con 5 de Julio estuvo desde 1941 hasta 1962 La plaza de Udón Pérez. ¡¿Su historia? En 1929 el escultor Hugo Daini creo para la ciudad una escultura del poeta, Udón Pérez, entre muchas obras, autor de la letra del Himno del Zulia "Sobre palmas y…". Era una esplendorosa figura en bronce del juglar sentado sobre un pedestal de mármol que representaba El Olimpo con una musa a sus pies y un cóndor elevándose. Primero se colocó frente al Hospital Central de Maracaibo, donde permaneció desde 1930 a 1941, cuando fue trasladada a la esquina de Bella Vista con 5 de Julio.

Eso estaba en el centro de la encrucijada haciendo una redoma.

Para 1962 fue desmantelada y las figuras las llevaron al Liceo Udón Pérez. En 2009 robaron la musa. Del cóndor en vuelo elevándose nada se supo. Para 2017 el hampa arremetió de nuevo cargando con la escultura completa de Udón. Las autoridades arrestaron a los autores de este robo patrimonial, pero, no se recuperó la obra, salvo algunos pedazos de metal.

El portal especializado en estos asuntos señaló en el artículo titulado "Estatua de Udón Pérez": El 1 de enero de 2017 fue hurtada la estatua sedente de Udón Pérez que reposaba sobre un pedestal de mármol situado en el patio del liceo homónimo, en Maracaibo, estado Zulia. Formaba parte de un conjunto que completaba una musa y un cóndor. La musa fue robada en 2009. El cóndor permanecía en medio de ambas figuras sin ser tocado.

En la década de los años 70 el monumento fue desmembrado y se propuso un plan de restauración. En 2009 fue reinaugurado y colocado en un pedestal de tres metros de altura para protegerlo de los vándalos.

El 5 de enero de 2017 el diario Panorama reportó la desaparición de la imagen del poeta. Se presume que la escultura fue robada los primeros días de enero de 2017."

Una trilla de arena

Corre el año de 1923 y la avenida 4 Bella Vista es una trilla de tierra que alcanza a devolverse en el borde donde termina la ciudad, esto es la calla 77 o 5 de Julio. Para ese entonces la 77 iba de allí, de la redoma, donde se regresaban los carritos hasta Delicias.

Fue en 1980 cuando se hicieron arreglos y mejoras en la calle 77, que ya comenzaba a dar asomos de bulevar. Llega en 1983 el proyecto de Antonio Fajardo que le da lustro y belleza, comenzando en la avenida 3H hasta la avenida 22.

