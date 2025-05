Maikel Melamed en el foro El Viaje del Emprendedor: "Cuando uno vive de fantasías, el aterrizaje es forzoso"

Maickel Melamed economista, orador motivacional, escritor, conferencista, corredor de larga distancia y profesor de filosofía y Co – Fundador de la empresa De Alto Rendimiento DAR, fue el encargado en el Foro "El Viaje del Emprendedor" de referirse al "Descenso y Aterrizaje" de los emprendedores, con una charla motivacional que arrancó aplausos y los mejores comentarios del público que desbordó el Salón Caroni del Hotel Tibisay del Lago.

Para Melamed la motivación es el motor que impulsa el logro de grandes objetivos, pero no siempre es fácil mantenerla en niveles altos.

Para el Descenso y motivación de los emprendedores, el economista inspiró a los asistentes con su optimismo y sembró esperanzas en el destino ideal al que quieren las personas con sus iniciativas de negocios.

A su juicio, "Cuando uno vive de fantasías, el aterrizaje es siempre forzoso"

"No creo tanto en la motivación como si en los entornos estimulantes. Y un equipo desmotivado puede ser un obstáculo importante para el crecimiento de una empresa" considera el conferencista.

Para Melamed existen dos maneras de vivir la realidad, que es a su juicio de donde podemos sacar el cien por ciento de nuestras alternativas o de una fantasía a esperar lo que pase o me hubiera gustado que pasara Solamente con la realidad se pueden conseguir realidades grandiosas acotó el motivador en su intervención para quién esté tipo de eventos como el Foro le parece fantástico, no solo por la motivación que representa sino por la formación integral que le brinda herramientas a la gente que todos los días está tratando de construir lo que a veces no sabe cómo son y si lo son relevante a cada persona con sus ideas.

