Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Mujeres del oeste de Maracaibo marcharon para promover prevención del cáncer de mama

Centenares de mujeres y hombres vestidos de rosa marcharon desde el mercado periférico de La Limpia hasta la plaza El…

Por María Briceño

Mujeres del oeste de Maracaibo marcharon para promover prevención del cáncer de mama
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Centenares de mujeres y hombres vestidos de rosa marcharon desde el mercado periférico de La Limpia hasta la plaza El Jazmín, en la parroquia Rául Leoni, en una actividad llevada a cabo por la Alcaldía de Maracaibo, en el marco del "Mes Rosa" que tiene como objetivo promover la prevención del cáncer de mama.

“Con esta marcha, los habitantes de las parroquias del oeste de la ciudad manifestamos que la prevención es la mejor garantía para evitar el cáncer de mama, para detectarlo en forma temprana y atacarlo a tiempo”, dijo Liuba Colmenares, directora de Planificación de la Alcaldía.

Foto: Cortesía

La funcionaria señaló que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el país y que con actividades como esta, la alcaldía impulsa la prevención en las comunidades, en este caso, del oeste de la ciudad.

La marcha tuvo como destino la plaza El Jazmín, recientemente rescatada para su comunidad por el alcalde Giancarlo Di Martino. Allí las marchantes cerraron con broche de oro la actividad con una animada y concurrida sesión de bailoterapia en la cancha del remozado parque comunitario.

Foto: Cortesía

A practicarse el autoexamen

Vestida de rosa, en la marcha se encontraba también la directora municipal de Salud, Mayreth Acosta. Ella hizo un llamado a las mujeres “a que se toquen, a que se hagan el autoexamen, a que acudan a una evaluación médica. Hay muchas unidades de atención a la mujer que ponen a disposición el Gobierno bolivariano por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Luis Caldera y nuestro alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino”.

La funcionaria destacó en que en los centros de salud públicos se garantiza la asistencia oportuna “para que todas tengamos acceso y podamos hacernos, además del autoexamen, estudios como el ecograma y la mamografía”.

Foto: Cortesía

Manifestó su satisfacción “porque estamos en esta bonita marcha que preparó nuestro equipo de la dirección del oeste de Maracaibo, siguiendo directrices de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino para promover la concientización acerca de esta patología que tanto aqueja a nuestras mujeres, y a un porcentaje de hombres también”.

Testimonio de vida

“Tócate para que no te toque”. Ese fue el mensaje que transmitió a todos los participantes Marisol García, sobreviviente del cáncer de mama, y quien es un testimonio viviente de que este flagelo puede ser derrotado si se diagnostica a tiempo.

“Tócate para que no te toque, como me tocó a mí”, dijo García, quien contó que combatió durante tres años contra este mal desde que ella misma sintiera como “una pelotita chiquitita, como ver un granito de arroz” en su seno izquierdo.

Foto: Cortesía

Meses después de este hallazgo, su seno debió ser retirado mediante una operación, pero eso no le hizo bajar los brazos.

“El proceso no es nada fácil, pero hay que tomarlo con actitud; esto tiene que ver mucho con la actitud y tienes que tener una guerra constante con tu mente” para mantenerse firme.

“En septiembre fue mi última quimioterapia, gracias a Dios, y aquí estoy, mírenme: perfecta, como Dios me hizo, así me falte un seno, pero eso a mí no me detuvo para nada, al contrario, seguí adelante con más fuerzas”, proclamó Marisol García.

Foto: Cortesía

En medio de aplausos, a Marisol García le fue entregado un diploma y un obsequio como reconocimiento a su coraje para enfrentar este mal.

También lo recibió la señora Dilera Manzanillo, residente del sector Raúl Leoni y quien, como Marisol García, ofreció su testimonio de vida tras una lucha de nueve años contra el cáncer de mama.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Caminata Rosa de Famac Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Peregrinación de la esperanza: Venezolanos se reúnen en Roma para celebrar a sus nuevos santos

Peregrinación de la esperanza: Venezolanos se reúnen en Roma para celebrar a sus nuevos santos

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

Noticias Relacionadas

Zulia

Mujeres del oeste de Maracaibo marcharon para promover prevención del cáncer de mama

Centenares de mujeres y hombres vestidos de rosa marcharon desde el mercado periférico de La Limpia hasta la plaza El…
Nacionales

Inameh prevé presencia del polvo del Sahara para este domingo 19-Oct

El organismo indicó que el fenómeno se hará más evidente durante las tardes y causará menor formación de nubes
Zulia

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Se desconocen las causas del siniestro
Nacionales

Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

Los bancos públicos sí abrirán


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025