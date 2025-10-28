Brindarán atención directa a usuarios de Maracaibo y San Francisco

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que, desde el 28 hasta el 31 de octubre, se llevará a cabo una jornada especial de atención directa dirigida a usuarios residenciales y comerciales del estado Zulia, con el propósito de facilitar el pago del servicio eléctrico y atender solicitudes relacionadas con la facturación.

Durante estos cuatro días, los ciudadanos podrán actualizar sus datos, verificar consumos y resolver requerimientos administrativos, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Las parroquias seleccionadas para esta jornada son: Maracaibo: Olegario Villalobos y Juana de Ávila; San Francisco: San Francisco y Francisco Ochoa.

Corpoelec invita a los usuarios a participar activamente en estas Jornadas Integrales de Atención al Usuario, que buscan mejorar la calidad del servicio y fortalecer el vínculo institucional con la comunidad.

