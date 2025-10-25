Buscan a Dobby, perrito extraviado en la urbanización San Francisco de Maracaibo

Se solicita apoyo ciudadano para localizar a Dobby, un perrito extraviado en la urbanización San Francisco, al oeste de Maracaibo. Fue visto por última vez en los alrededores del Liceo Calcaño, caminando por la parte trasera del recinto educativo.

Su familia se encuentra profundamente preocupada y pide a la comunidad estar atenta ante cualquier avistamiento. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los siguientes números: 0414-3978336 / 0412-2650293

Toda colaboración es valiosa. Compartir esta información también ayuda a reunirlo con sus seres queridos.

Noticia al Día