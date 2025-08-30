Buscan a Jacinto: La recompensa es de 100 dólares

El pasado 20 de agosto, la mascota Jancito se perdió y fue visto por última vez en el sector Nueva Democracia y cerca del corral de Zoila.

De acuerdo a sus familiares, el perrito es un chihuahua de 9 años, sufre de epilepsia y se encuentra en tratamiento para sus convulsiones y problemas en la piel, tiene su colita mocha y es pequeño.

Los dueños ofrecen 100 dólares de recompensa para aquellas personas que lo encuentren.

Para más información comunicarse al 0414- 602- 6268.

