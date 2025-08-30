Viernes 29 de agosto de 2025
Al Dia

Buscan a Jacinto: La recompensa es de 100 dólares

El pasado 20 de agosto, la mascota Jancito se perdió y fue visto por última vez en el sector Nueva…

Por María Briceño

Buscan a Jacinto: La recompensa es de 100 dólares
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pasado 20 de agosto, la mascota Jancito se perdió y fue visto por última vez en el sector Nueva Democracia y cerca del corral de Zoila.

De acuerdo a sus familiares, el perrito es un chihuahua de 9 años, sufre de epilepsia y se encuentra en tratamiento para sus convulsiones y problemas en la piel, tiene su colita mocha y es pequeño.

Los dueños ofrecen 100 dólares de recompensa para aquellas personas que lo encuentren.

Para más información comunicarse al 0414- 602- 6268.

Lee también: Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

Video: La

Video: La "muerta" que aparece de madrugada y tumba a los motorizados

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Noticias Relacionadas

Zulia

Buscan a Jacinto: La recompensa es de 100 dólares

El pasado 20 de agosto, la mascota Jancito se perdió y fue visto por última vez en el sector Nueva…
Zulia

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Este viernes 29 de agosto, 26 emprendedores de Santa Rosa de Agua y otras parroquias de Maracaibo recibieron microcréditos por…
Economía

Patria inició el pago del Ingreso Especial Vacaciones

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de la plataforma Patria
Sucesos

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

La menor desapareció el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en su Colegio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025