Miércoles 20 de agosto de 2025
Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Se encuentra desaparecido desde el día martes 19 de agosto

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La comunidad del Consejo de Ciruma hace un llamado urgente a la colectividad zuliana y a los cuerpos de seguridad para colaborar en la búsqueda de José Manuel Bracho Colina, quien se encuentra desaparecido desde el día martes 19 de agosto.

José Manuel, residente de esta localidad, fue visto por última vez en las inmediaciones del Consejo de Ciruma. Desde entonces, familiares y vecinos han iniciado labores de rastreo sin obtener resultados positivos.

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de inmediato a los siguientes números de contacto: 0424-6241664, 0424-6703988.

La familia agradece profundamente cualquier colaboración, y solicita compartir esta información en redes sociales, medios comunitarios y grupos vecinales para ampliar el alcance de la búsqueda.

