Miércoles 20 de agosto de 2025
Zulia

Buscan a Luffy: Ofrecen recompensa

Según la información difundida por sus familiares, aparentemente Luffy fue visto por última vez el sábado 10 de mayo en el sector Los Olivos, específicamente detrás de la empresa Rueda Darío

Por Andrea Guerrero

Buscan a Luffy: Ofrecen recompensa
Foto: Agencia
Una familia se encuentra angustiada por la desaparición de su perrito, quien responde al nombre de "Luffy". El reporte de su extravío se remonta al pasado viernes 9 de mayo, y desde entonces, sus allegados han emprendido una intensa búsqueda.

Según la información difundida por sus familiares, aparentemente Luffy fue visto por última vez el sábado 10 de mayo en el sector Los Olivos, específicamente detrás de la empresa Rueda Darío. Posteriormente, el domingo 11 de mayo, se reportó un posible avistamiento en la urbanización La Victoria.

Con la esperanza de obtener información que conduzca a su paradero, la familia ha decidido ofrecer una recompensa a quien pueda proporcionar datos certeros sobre el lugar donde se encuentra Luffy.

Para facilitar la comunicación, se han habilitado los siguientes números de contacto: +58 412-4281305, +58 424-6340059, +58 412-5135459 y +58 412-7695475.

La familia de Luffy hace un llamado a la solidaridad de la comunidad marabina y a quienes transitan por las zonas mencionadas a mantenerse alerta y comunicarse de inmediato si han visto a Luffy o tienen alguna información que pueda ser relevante para su localización.

Noticia al Día

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
