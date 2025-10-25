Buscan a Rayo, perrito extraviado en Maracaibo: vecinos piden apoyo para localizarlo

Se solicita colaboración ciudadana para localizar a Rayo, un perrito extraviado en la ciudad de Maracaibo. El animal vive frente al Colegio San Vicente de Paúl y fue visto por última vez entre la avenida 71 y la calle 16, caminando en dirección a la zona de 5 de julio.

Sus cuidadores han manifestado profunda preocupación por su desaparición y hacen un llamado a la comunidad para estar atentos y brindar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes tengan datos sobre Rayo pueden comunicarse a los siguientes números de contacto: 0412-7854850 / 0412-7515948

Toda ayuda es valiosa. Compartir esta información también contribuye a su pronta localización.

