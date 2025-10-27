Buscan hogar para perrito abandonado frente a Farmatodo Fuerzas Armadas en Maracaibo

Desde hace tres días, un perrito fue dejado abandonado por un motorizado frente a Farmatodo Fuerzas Armadas, en las cercanías del Ventarrón, en Maracaibo. El animal permanece en la acera, mostrando signos de tristeza y apego, mientras espera que alguien lo lleve a un hogar.

Según testigos, el perrito es muy cariñoso y sociable, y ha recibido alimento y compañía por parte de los motorizados del servicio Yummy, quienes han intentado brindarle atención durante el día. Sin embargo, el animal llora por las noches, lo que ha conmovido profundamente a quienes lo han visto.

La comunidad hace un llamado urgente a organizaciones de protección animal, rescatistas independientes o personas solidarias que puedan brindarle atención médica, resguardo y un hogar definitivo.

Noticia al Día