Cabello: Nicolás Maduro es el mismo de toda la vida y no tiene rabo de paja

“El Mazo se quedó sin YouTube”, comentó durante la emisión número 538 de su programa Con el Mazo Dando

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones provenientes de Estados Unidos sobre una supuesta incautación de propiedades pertenecientes al presidente Nicolás Maduro en territorio norteamericano.

Cabello calificó dichas afirmaciones como “estúpidas” y las abordó con tono irónico: “Dicen que le quitaron casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos, igual que dicen que me bloquearon cuentas. ¿Qué cuentas? Lo único que tengo son cuentas por pagar”.

También mencionó que su canal de YouTube fue bloqueado, lo que afectó la difusión de su programa. “El Mazo se quedó sin YouTube”, comentó durante la emisión número 538 de su programa Con el Mazo Dando.

Cabello defendió la integridad y coherencia del presidente Maduro, asegurando que su carácter y lealtad al legado de Hugo Chávez se mantienen intactos. “Quien conoce a Nicolás sabe que es el mismo de siempre. Yo tengo 27 años conociéndolo, no ha cambiado ni ha traicionado al Comandante”, afirmó.

El dirigente oficialista atribuyó los ataques contra Maduro a su firmeza frente a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. En contraste, criticó a otros líderes latinoamericanos como Gabriel Boric y Alberto Fernández, a quienes acusó de ceder ante intereses extranjeros. “Maduro no se doblega, no tiene rabo de paja”, señaló.

Cabello también cuestionó que figuras como Nelson Mezerhane, Eligio Cedeño, García Plaza y Rafael Ramírez no sean objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses. “Qué raro que no los investiguen”, dijo.

Finalmente, reafirmó el compromiso con el país: “Aquí no tenemos rabo de paja y no le debemos nada a nadie. Nos quedamos aquí a luchar por Venezuela porque creemos en este país”.

